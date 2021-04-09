В Госдуме заявили, что Турция считает Крым своей территорией

https://static.news.ru/photo/eca1874a-9acc-11eb-9b04-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Непринятие турецким президентом Реджепом Эрдоганом присоединения Крыма к России может повлечь проблемы в отношениях двух государств. Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что россиянам стоит не ездить в Турцию из соображений безопасности, а его коллега Светлана Журова допускает, что Турция имеет собственные виды на Крым.

Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он отметил, что Эрдогану лучше заниматься внутренними проблемами и не заглядываться на российские территории. Депутат призвал турецкого лидера вспомнить исторические попытки агрессивного воздействия на Россию.

Читайте историю. Россия никому не по зубам, — заключил депутат.

В свою очередь, Светлана Журова напомнила, что Турция ещё до референдума в Крыму в 2014 году о присоединении полуострова к РФ считала его своей территорией. По её мнению, ситуация не меняется и по сей день.

Мне кажется, что Турция не меняла своих взглядов по поводу Крыма. Тут ничего не изменилось. Они вообще с самого начала считают, что это их территория, а не украинская. Я это допускаю, — заявила Журова изданию URA.RU.

Как писал NEWS.ru, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Эрдогана трезво оценить положение Крыма и признать присоединение полуострова к России. Пока же позиция турецкого президента, не признающего Крым частью РФ, вызывает лишь сожаление, отметил он.