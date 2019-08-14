https://static.news.ru/photo/8b1eafe4-be6d-11e9-a46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе станы из ВТО направлено на исполнение его предвыборных обещаний, так как после вступления Китая в организацию она стала меньше отвечать интересам малого и среднего бизнеса и национальной экономики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, в настоящее время китайская сторона благодаря своей мощной экономике меняет ситуацию и в отдельных случаях определяет правила игры.

Поэтому то, что было хорошо для США, сегодня становится не таким очевидным. С одной стороны, есть крупные корпорации, которые базируются в США и продолжают выигрывать от членства США в ВТО, но есть и интересы национальной экономики, и среднего бизнеса, например, которые с интересами ВТО всё больше и больше расходятся, а Трамп ещё в избирательной кампании позиционировал себя как представителя как раз этой части американского общества — малый бизнес, средний бизнес, провинциальная Америка, — пояснил он.

Новиков сообщил, что конструкция ВТО во многом создавалась под влиянием Соединённых Штатов и с учётом их интересов, однако сейчас Китай, который хоть и подчиняется правилам организации, всё же смог выторговать для себя более благоприятные условия для вступления.

Парламентарий добавил, что выход американской стороны из ВТО не стоит на повестке дня, так как для согласования такого решения требуется много времени, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. Глава Белого дома подчеркнул, что другие страны, в том числе Китай, на протяжении многих лет использовали ВТО в своих интересах против Вашингтона.