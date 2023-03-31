В Госдуме отреагировали на одобрение Турцией вступления Финляндии в НАТО Депутат Журова: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание Государственной Думы РФ в Москве

Вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для России, заявила в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она назвала неприятным тот факт, что Турция ратифицировала вступление страны в Альянс, поскольку Анкара является партнером Москвы. Депутат добавила, что турецкие власти всегда вели себя аккуратно и пытались сохранять нейтральные отношения и с Западом, и с Россией.

С одной стороны, мы всегда говорим, что страны сами определяются, но с другой стороны, это для нас угроза. Та же Турция всегда вела себя аккуратно. Им надо и с Западом, и с Америкой, и с нами не ссориться. Это сильно неприятно, когда страны, которые становятся партнерами, так себя ведут, — сказала Журова.

При этом парламентарий отметила, что Россия не станет мешать самоопределению Турции. Москва, в отличие от США, не будет ни на кого оказывать давление, подчеркнула она.

Генассамблея парламента Турции ранее ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Вице-спикер парламента Хайдар Акар огласил результаты голосования, в ходе которого 276 парламентариев высказались в пользу принятия скандинавской страны в Альянс. Турция была последней страной-членом Североатлантического Альянса, которая должна была принять заявку Хельсинки на участие в военном союзе.