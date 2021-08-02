В Госдуме объяснили высылку российских дипломатов из США

Высылка российских дипломатов из США является ответным действием государства на введённые Москвой ограничения. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа, слова которого приводит Lenta.ru.

Чепа напомнил, что Россия приняла решение о введении запрета на принятие на работу россиян в посольствах США. Это привело к серьёзному сокращению аппарата.

Полагаю, высылка наших дипломатов связана именно с этим вопросом — это ответные действия со стороны США, — предположил депутат.

Политик добавил, что обе страны должны снова обсудить этот вопрос и прийти к общему решению. Чепа напомнил, что Россия и США приступили к обсуждению вопросов вооружения, на повестке дня также стоят проблемы кибербезопасности. Все эти моменты важны не только в рамках отношений между Россией и США, но и для всего мира.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уточнил, что покинуть США или обратиться за продлением визы должны российские дипломаты, которые три года проработали в США. При этом каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.