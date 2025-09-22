В Госдуме объяснили опасность конфискации российских активов для Запада

В ответ на возможную конфискацию российских активов Москва сможет конфисковать западные активы в том же объеме, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, подобный шаг со стороны Запада фактически уничтожит существующую систему хранения валютных резервов на западных площадках и приведет к колоссальному ущербу для финансовой системы этих стран.

Во‑первых, у нас есть возможность конфисковать западные активы в объеме не меньшем, чем те, которые арестованы у нас. Во‑вторых, подобная конфискация российских активов на Западе фактически означала бы конец всей существующей системы хранения валютных резервов на западных площадках, — сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что российская сторона будет подавать иски в судебные инстанции, указав на отсутствие правовых оснований для оправдания такого изъятия и предупредив, что действия Запада создадут прецедент, при котором никакие активы не будут в безопасности. Это, по его словам, приведет к тому, что большое количество зарубежных средств — в том числе арабских и китайских — начнут выводить из западных депозитариев.

Ущерб для западной финансовой системы будет колоссальным и несопоставим с той суммой, которую они намерены украсть, — заявил Матвейчев.

Он добавил, что именно поэтому Запад на протяжении многих лет действовал осторожно: «хотели — но не решались».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов нарушает все международные нормы. По его словам, такой шаг может подорвать доверие между странами и привести к хаосу в мировой экономике и политике.