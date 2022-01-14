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В Госдепе оценили хакерскую атаку на правительственные сайты Украины

Советник Салливан оценил хакерскую атаку на правительственные сайты Украины
01:03, 15 января 2022
В Госдепе оценили хакерскую атаку на правительственные сайты Украины Джейк Салливан Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне ещё не готовы назвать ответственных за атаку на ресурсы украинских правительственных структур. Кибератака была весьма простой, отметил он в беседе с CNN.

Мы не приписываем её кому-то, — пояснил Салливан.

Он уточнил, что Белый дом озвучит свои выводы по киберпреступлению, когда в нём разберутся эксперты.

Это была относительно простая атака, — добавил советник.

По его мнению, вызывает сомнение способность хакеров исполнить угрозы в отношении личных данных украинцев.

Ранее стало известно, что неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали там угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.

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