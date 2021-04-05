В Госдепе объяснили позицию по Украине

https://static.news.ru/photo/be02dace-9658-11eb-94ed-96000091f725_660.jpg Штаб-квартира Госдепартамента США Фото: AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Белый дом готов к диалогу с Кремлём по ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США после того, как в Вашингтоне попросили Москву дать объяснения из-за сообщений о «провокациях» вблизи границы Украины.

Мы открыты к общению с Москвой, — отметил представитель Госдепа в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в Белом доме призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации». По словам собеседника агентства, за океаном вызывают беспокойство сообщения о передвижении войск РФ около границ соседней страны и в Крыму.

При этом Россия не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта. Что касается перемещения войск, то в пределах своей территории Россия действует на своё усмотрение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США потребовали от России разъяснить ситуацию из-за информации о неких провокациях около украинской границы. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Вместе с тем он не ответил на вопрос о том, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.