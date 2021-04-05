В Госдепе объяснили позицию по Украине

Белый дом готов к диалогу с Кремлём по ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США после того, как в Вашингтоне попросили Москву дать объяснения из-за сообщений о «провокациях» вблизи границы Украины.
Мы открыты к общению с Москвой, — отметил представитель Госдепа в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в Белом доме призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации». По словам собеседника агентства, за океаном вызывают беспокойство сообщения о передвижении войск РФ около границ соседней страны и в Крыму.
При этом Россия не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта. Что касается перемещения войск, то в пределах своей территории Россия действует на своё усмотрение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США потребовали от России разъяснить ситуацию из-за информации о неких провокациях около украинской границы. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Вместе с тем он не ответил на вопрос о том, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.