ФСБ сорвала покушение СБУ на мэра Горловки: новости СВО на утро 21 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Организатором покушения была Служба безопасности Украины (СБУ), рассказал сам Приходько. Мэр назвал профессиональными действия сотрудников ФСБ. Благодаря им удалось предотвратить взрыв, от которого могли пострадать не только сам Приходько с командой, но и жильцы расположенного рядом дома. Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения был назначен Артем Пызин. Его СБУ завербовала для работы на территории Горловки и Енакиево. В марте он получил задание наблюдать за Приходько, но погиб, когда пытался собрать взрывное устройство. Других участников и организаторов несостоявшегося покушения сейчас ищут.

Предыдущая неудача СБУ имела серьезные последствия. Так, из-за неудачной попытки угона российского военного самолета в июле 2022 года последовал ракетный удар по украинскому аэродрому Канатово, напомнили в СБУ. В ведомстве подчеркнули, что эта операция была самовольно проведена украинскими военными, несмотря на замечания спецслужбы. По версии СБУ, российский пилот согласился перейти на сторону Украины и прилететь в страну на украденном самолете. Однако вместо него на аэродром Канатово в Кировоградской области прилетели ракеты, поскольку ВС РФ стали известны его координаты. В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя воздушный сил ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти испытывают разочарование в связи с неспособностью стран Евросоюза выполнить свой собственный план по приобретению боеприпасов для Киева. Выполнение плана станет тестом для ЕС на автономию, считает он. Кулеба добавил, что для Украины цена бездействия ЕС «измеряется человеческими жизнями». Решение о финансировании Евросоюзом поставок артиллерийских снарядов на Украину было принято на мартовском саммите ЕС в Брюсселе.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, как продукция оборонной промышленности республики может попадать на Украину. По его словам, Вашингтон в настоящее время покупает у Белграда до трети сербского оружия, именно через США оно и может оказаться в том числе на Украине. Вучич заверил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять на Украину оружие и боеприпасы, поскольку экспортирует такого рода продукцию лишь разрешенным конечным пользователям. Чтобы никто не мог упрекнуть Сербию в том, что ее оружие отправляется в зону конфликта, в следующие три года все орудия и боеприпасы купит исключительно сербская армия, добавил президент.

Белый дом еще в январе предупреждал киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (Бахмут), поэтому лучше оставить город, это следует из секретных документов Пентагона и американской разведки, предположительно, обнародованных в Сети. Согласно им, в Вашингтоне указывали на «неуклонное» продвижение российских войск на этом направлении с ноября 2022 года. Пентагон предупреждал, что украинские подразделения, вероятно, окажутся «под угрозой окружения», если за месяц не покинут Артемовск. В Киеве предупреждения «не были услышаны».

Между тем украинский президент Владимир Зеленский считает, что руководство НАТО не поймут ни в Киеве, ни в Европе, ни в странах самого Альянса, если Украина не получит приглашения вступить в Блок на июльском саммите в Вильнюсе. Получение Киевом такого приглашения он назвал заслуженным. Зеленский уверен, что Киев сделал все, чтобы его заявку удовлетворили. Также, по его мнению, украинские военные внесли свой вклад в «европейскую и евро-атлантическую безопасность».

Фото: president.gov.ua Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Киеву, возможно, и не придется вступать в НАТО. По крайней мере, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Украина будет разгромлена так же, как нацистская Германия под Сталинградом в ходе Второй мировой войны. Так он отреагировал на публикацию, в которой журналисты прямо призвали украинского лидера не повторять ошибок Адольфа Гитлера. Медведев отметил, что Зеленский — мелкий бандеровец и даже не фельдмаршал Паулюс.

Медведев по-своему объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Киева в Блоке. По мнению экс-президента России, глава Альянса имел в виду, что Украине удастся в него вступить, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что артиллеристы ВС РФ поразили в зоне спецоперации около ста целей противника. Удары наносились в рамках контрбатарейной борьбы, подчеркнул он. По его словам, ВСУ пытались атаковать на Торском и Червонодибровском участках передовой. По ним ударили артиллерией с земли и боевой авиацией с воздуха. Украинские войска понесли потери и отступили на свои позиции. Савчук также указал на Краснолиманское направление. Там экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки «Центр» ударили неуправляемыми ракетами по сосредоточению техники и личному составу ВСУ, добавил он.

В ночь на 21 апреля в трех областях на востоке Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Кировоградской. Полтавской и Харьковской областях. Ранее в эту же ночь воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Затем она была отменена, но позже сигналы тревоги вновь прозвучали в Киеве и Киевской области.