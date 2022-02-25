В Google заявили об удалении тысяч видео на YouTube о событиях на Украине

Компания Google в течение последних нескольких дней удалила сотни каналов и тысячи видео на YouTube на фоне событий, происходящих на Украине. Европейское подразделение компании внимательно следит за ситуацией и работает в круглосуточном режиме, сообщает РИА Новости.

За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации, — цитирует агентство сообщение компании.

В Google подчеркнули, что размещают на YouTube видеоконтент из надёжных источников и прилагают все усилия для удаления роликов, противоречащих политике компании.

Ранее сообщалось, что администрация социальной сети Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ. Цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.ру». Там сочли их материалы недостоверными и ограничили поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. В Роскомнадзоре сочли эти действия нарушением ключевых принципов свободного распространения информации.