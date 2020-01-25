https://static.news.ru/photo/865ad82c-3f5d-11ea-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Гонконга приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением коронавируса. Этот уровень предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

До сих пор в Гонконге действовал более низкий уровень тревоги, — сообщает South China Morning Post.

Какие именно меры следует принять, чтобы предотвратить распространение заболевания, администрация Гонконга решит в ближайшее время на специальном заседании. Власти уже отменили массовый марафон и продлили школьные каникулы. В Гонконге зафиксировано пять заболевших коронавирусом, все они ранее побывали в китайском Ухане.

Как писал NEWS.ru, в городе Санья на территории китайской провинции Хайнань закрыли все туристические объекты и места для отдыха и развлечений. Также в городе усилили меры по обеспечению безопасности в отелях и гостиницах. Персонал теперь обязан носить защитные маски, уделяя при этом особое внимание личной гигиене. Кроме того, в Санье туристическим агентствам на время запретили предлагать гражданам путёвки в города и провинции, где была зафиксирована вспышка пневмонии.

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло уже до 1330 человек.