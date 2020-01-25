https://static.news.ru/photo/acb3b8f2-3f32-11ea-aa39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло до 1330 человек. В Пекине у 36 человек диагноз подтверждён. В провинции Хубэй 729 заболевших.

Власти Китая в связи с этим поставят в закрытый город Ухань (там нашли источник вспышки болезни) более двух миллионов защитных масок и необходимые жителям продукты питания.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, источником нового коронавируса может быть рынок морепродуктов Хуанань в центральном городе Ухань. В эпицентре вспышки вируса продавали парное мясо диких животных: коал, змей, щенков волков, крыс, лис, павлинов, кошек циветт, крокодилов, дикобразов, летучих мышей и других.