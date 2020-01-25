https://static.news.ru/photo/325ef308-3f5c-11ea-ad65-fa163e074e61_660.jpg Храм Наньшань в городе Санья Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

В городе Санья на территории китайской провинции Хайнань закрыли все туристические объекты и места для отдыха и развлечений. Временные ограничительные меры были приняты местными властями в рамках предотвращения распространения вызванной новым коронавирусом пневмонии.

О закрытии объектов в субботу, 25 января, сообщили представители управления по туризму, культуре, радио и телевидению.

Также в городе усилили меры по обеспечению безопасности в отелях и гостиницах. Персонал теперь обязан носить защитные маски, уделяя при этом особое внимание личной гигиене. Кроме того, в Санье туристическим агентствам на время запретили предлагать гражданам путёвки в города и провинции, где была зафиксирована вспышка пневмонии.

Город временно приостанавливает проведение всех внутренних туристических, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, а также закрывает все развлекательные заведения, кинотеатры, библиотеки и интернет-бары в рамках осуществления мер по обеспечению безопасности и здоровья жителей и гостей города, — цитирует ТАСС сообщение от управления Саньи.

В настоящее время на территории провинции Хайнань зафиксировали 17 случаев вызванной новым коронавирусом пневмонии.

Жители Китая стали страдать от указанного недуга в конце декабря. Его симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, китайская туристка из Ухани стала третьей заразившейся новым вирусом 2019-nCoV в Японии. Об этом сообщило японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.