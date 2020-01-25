https://static.news.ru/photo/96bfff34-3f4f-11ea-9d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Китайская туристка из Ухани стала третьей заразившейся новым вирусом 2019-nCoV в Японии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния островного государства.

Женщина прилетела из Ухани в Страну восходящего солнца 18 января. До этого в Японии с новым видом коронавируса уже госпитализировали двоих приехавших из Китая, передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии неизвестного типа, распространившейся в городе Ухань, китайские власти сообщили в конце декабря. Возбудителя болезни установили 7 января. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. Болезнь выявлена во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. ВОЗ 23 января воздержалась и пока что не объявила режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как писал NEWS.ru, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции в КНР, Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. За это время сотрудники ведомства обследовали более миллиона человек, у людей с подозрением на коронавирус выявили респираторные инфекции, грипп А и В и парагрипп.