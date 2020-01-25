https://static.news.ru/photo/91f15d0a-3f44-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции в КНР, Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. За это время сотрудники ведомства обследовали более миллиона человек, у людей с подозрением на коронавирус выявили респираторные инфекции, грипп А и В и парагрипп.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, — говорится в сообщении ведомства.

Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль. С начала года досмотрено более 20 тыс. рейсов, более 1,16 млн человек. Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются.

Как писал NEWS.ru, в Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло до 1330 человек. В Пекине у 36 человек диагноз подтверждён. В провинции Хубэй 729 заболевших. Власти Китая в связи с этим поставят в закрытый город Ухань (там нашли источник вспышки болезни) более двух миллионов защитных масок и необходимые жителям продукты питания.