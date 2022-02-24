В Германии заявили о намерении отказаться от российского газа и угля

Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что та не соблюдает международное право, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в эфире немецкого телеканала ARD. Такое решение вызвано военной операцией России на Украине.

Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объёме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право, — сказал Хабек.

Ранее сообщалось, что Роберт Хабек заявил о невозможности запустить газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время. Также санкции против компании-оператора газопровода ввёл президент США Джо Байден. Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Еврокомиссия же предложит лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков. Это лишит российскую экономику возможности модернизироваться и закроет доступ банков к финансовому рынку Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.