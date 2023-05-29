В Германии заговорили о проблемах после переизбрания Эрдогана Депутат Бундестага Хардт заговорил о последствиях из-за решения Эрдогана на саммите НАТО

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press

Депутат Бундестага Юрген Хардт рассказал агентству DPA, что первым испытанием для Германии и Евросоюза станет решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО. Парламентарий добавил, что необходимо прояснить позицию Анкары на саммите Альянса, который состоится в июле.

Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите Альянса в середине июля, — сказал Хардт.

По его словам, власти ФРГ и Евросоюза должны прояснить вопрос конструктивного сотрудничества с Турцией.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ранее сообщил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен подтвердить членство Швеции в Альянсе. По его словам, вильнюсский саммит НАТО также сможет утвердить нового генерального секретаря организации взамен покидающего пост Йенса Столтенберга. Саммит в столице Литвы намечен на 11–12 июля.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку. По мнению украинских властей, членство в Североатлантическом альянсе гарантирует Украине безопасность.