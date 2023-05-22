Стало известно, когда Швеция окончательно станет членом НАТО Премьер Норвегии Гар Стёре: саммит НАТО в Вильнюсе подтвердит членство Швеции в Альянсе

Фото: nato.int

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Саммит НАТО в Вильнюсе должен подтвердить членство Швеции в Альянсе, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. По его словам, которые приводит Reuters, вильнюсский саммит НАТО также сможет утвердить нового генерального секретаря организации взамен покидающего пост Йенса Столтенберга. Саммит в столице Литвы намечен на 11–12 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе в июле должен дать разрешение на вступление Швеции в организацию, — сказал норвежский премьер.

В апреле пресс-служба МИД Швеции сообщила, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства при этом признали, что Швеция вступает в Альянс без формальных оговорок.

Ранее бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.