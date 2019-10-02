https://static.news.ru/photo/0292b32e-e4f0-11e9-9f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Депутаты двух крупнейших партий Германии — Социал-демократической (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) — обратились к немецкому правительству с требованием смягчения санкций против России.

В комитете по экономике заявили, что ограничительные меры являются неверным средством, к тому же они обходятся слишком дорого, сообщает Deutsche Welle.

Представители социал-демократов считают, что именно ФРГ должна сделать первый шаг и убедить в этом страны Европейского союза.

Как ранее писал News.ru, бывший президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» фактически означает ослабление или снятие санкций с России.