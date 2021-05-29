В Германии ответили на сообщения о слежке спецслужб Дании за Меркель

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Германия приняла к сведению информацию СМИ об участии Дании в шпионаже за политиками в Европе, организованном США в 2012–2014 годах. В том числе слежка осуществлялась за немецким канцлером Ангелой Меркель и Франком-Вальтером Штайнмайером, который занимал пост главы МИД. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт. Его слова приводит РИА Новости.

Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ, находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами. Хочу попросить понимания, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся деятельности спецслужб, — сообщил пресс-секретарь.

Правительство страны сообщило по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком бундестаге. Зайберт подчеркнул, что не сделано заявление о том, что происходящее соответствует действительности. Он не смог ответить на вопрос, будет ли Берлин сотрудничать с датскими спецслужбами после сообщений о слежке за лидером страны.

Германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство по национальной безопасности вместе со спецслужбами Дании в 2012–2014 годах следило за европейскими политиками. Правительство Дании было проинформировано о сотрудничестве с американцами с 2015 года с помощью специального доклада. В нём было указано, что датские спецслужбы помогали США шпионить за политиками Норвегии, Нидерландов, Франции, Германии и Швеции. После этого глава датской спецслужбы ушёл в отставку.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организовали слежку. И сделал это якобы глава МВД республики Павел Войку.