В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и украинский президент Владимир Зеленский не будут встречаться в Берлине. Об этом сообщил представитель немецкого ведомства, передаёт ТАСС.

Дополнительными данными я не располагаю, — заявил он.

Известно, что в ходе переговоров планировалось обсудить ситуацию в Донбассе. На сайте Минобороны Германии размещено сообщение, что встреча аннулирована.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен провести серьёзную дискуссию по теме «Северного потока − 2». Он пояснил, что политик едет на встречу с немецким руководством с принципиальной позицией.

В апреле стало известно, что Киев направил запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Вооружения включают системы ПРО, средства по разминированию и корветы. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не поддерживает поставки оружия Киеву, а министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр демонстрирует «открытость» по этому вопросу.