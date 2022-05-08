В Германии назвали новое расширение НАТО бессмысленным и опасным Обозреватель DWN Баразон: энтузиазм Австрии, Швеции и Финляндии в отношении НАТО абсурден

Фото Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия заблуждаются, надеясь, что членство в НАТО повысит их безопасность. Их энтузиазм в отношении Альянса выглядит абсурдным, заявил журналист Рональд Баразон в колонке, опубликованной в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Внезапный энтузиазм нечленов НАТО в отношении оборонительного Альянса в принципе совершенно абсурден, — считает публицист.

Он назвал иллюзорными надежды Вены, Стокгольма и Хельсинки на то, что Альянс станет за них воевать.

Договор НАТО, видимо, никто не читает. <...> В уставе НАТО не указано, что за нападением на члена НАТО немедленно следует военное нападение, — отметил Баразон.

Автор колонки добавил, что союзники могут оказать помощь на своё усмотрение — например, дав совет. Что касается США, то в Вашингтоне не хотят быть мировым жандармом и без угрозы себе в военное противостояние ввязываться не будут.

Участие в НАТО обяжет Австрию, Швецию и Финляндию направлять свои войска в горячие точки. Баразон задался вопросом, как в странах, которые десятилетиями были нейтральными, отнесутся к боевым потерям.

Ранее стало известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: Финляндии и Швеции следует срочно вступать в Альянс, пока Россия «занята» на Украине. Тем более, несколько месяцев уйдёт на ратификацию их вхождения в Блок, отметил он. Расмуссен пояснил, что процесс вступления в НАТО для Хельсинки и Стокгольма может занять время, даже если их заявку рассмотрят как срочную.