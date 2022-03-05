В ГД предложили не размещать информацию о доходах чиновников под санкциями

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вячеслав Резник внёс законопроект, в рамках которого предлагается не размещать публично информацию о доходах и имуществе сотрудников государственных органов и организаций, которые попали под санкции, сообщает ТАСС. В пояснительных материалах говорится, что подобная инициатива поможет предотвратить возможность «использования сведений о чиновниках недружественными государствами».

В пояснительных материалах отмечается, что подобная инициатива должна ограничить «раскрытие персональной информации» сотрудников госорганов и организаций на официальных сайтах этих структур. В тексте законопроекта также говорится об ограничениях предоставления такой информации для СМИ.

Предлагается не публиковать сведения о трудоустройстве, составе семьи, наличии несовершеннолетних детей, имуществе и транспортных средствах.

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, госкорпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей, — говорится в документе.

Ранее в США сообщили, что страна введёт санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц.