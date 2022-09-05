В «Газпроме» предупредили о рисках эксплуатации «Северного потока» «Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создает риск взрыва

Фото: vk.com/gazprom

Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на КС «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, сообщили в компании «Газпром». Как напомнила компания, ранее на агрегате была обнаружена утечка масла.

Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 °C, тогда как температура воспламенения масла — порядка 288 °C.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.