В G7 заявили о необходимости модернизации ООН

Фото: Shutterstock

Главы МИД G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН, передает РИА Новости. В заявлении министров отмечается, что такой шаг поможет сделать организацию более эффективной перед лицом глобальных вызовов.

Министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель [ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель] признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной перед лицом растущих глобальных угроз, — указано в заявлении.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что Соединенные Штаты выступают за расширение Совета Безопасности ООН, в том числе за счет новых постоянных членов. По словам главы Белого дома, сейчас самое подходящее время для ООН стать более инклюзивной организацией, способной эффективно реагировать на мировые нужды.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна заслуживает места постоянного члена Совбеза ООН. Такой статус для ФРГ он назвал большой ответственностью на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. Шольц призвал собравшихся поддержать кандидатуру Германии, страны, которая, как он считает, уважает принципы ООН, «предлагает и стремится к сотрудничеству».