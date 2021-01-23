В ФРГ запретили садиться в самолёт без специальной маски

Авиапассажирам в Германии запретили садиться в самолет без специальных масок с повышенной степенью защиты. Теперь путешественники будут обязаны надевать защитные средства, которые не позволят им заразить других пассажиров.
Соответствующее постановление начнёт действовать с 1 февраля 2021 года. Все пассажиры старше шести лет обязаны будут носить маски респираторного типа FFP2 или N95. Стоит заметить, что в таких масках проводят операции медики в больницах. Внутри помещений аэропорта маски также нельзя будет снимать.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что в столице и Московской области 22 января частично снимают коронавирусные ограничения. Колледжи, спортивные школы и дополнительное образование начнут очную работу в Москве. Транспортные карты учащимся разблокируют.
Из-за решения Минобрнауки вузы по-прежнему будут закрыты — студенты будут на удалёнке до 6 февраля.
Работу возобновляют детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах и прочие подобные заведения. Но ограничения на число посетителей установлено в 50%.