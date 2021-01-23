В ФРГ запретили садиться в самолёт без специальной маски

https://static.news.ru/photo/3a16d81e-5cce-11eb-96f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Авиапассажирам в Германии запретили садиться в самолет без специальных масок с повышенной степенью защиты. Теперь путешественники будут обязаны надевать защитные средства, которые не позволят им заразить других пассажиров.

Соответствующее постановление начнёт действовать с 1 февраля 2021 года. Все пассажиры старше шести лет обязаны будут носить маски респираторного типа FFP2 или N95. Стоит заметить, что в таких масках проводят операции медики в больницах. Внутри помещений аэропорта маски также нельзя будет снимать.

Как передаёт NDR со ссылкой на немецкую авиационную ассоциацию (BDL), такие маски лучше защищают от инфекции. Отмечается, что в обычных медицинских масках и в многоразовых, в том числе самодельных, пройти в аэропорт будет невозможно. Также будет запрещено использовать пластиковые экраны, которые некоторые используют в качестве средства защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице и Московской области 22 января частично снимают коронавирусные ограничения. Колледжи, спортивные школы и дополнительное образование начнут очную работу в Москве. Транспортные карты учащимся разблокируют.

Из-за решения Минобрнауки вузы по-прежнему будут закрыты — студенты будут на удалёнке до 6 февраля.

Работу возобновляют детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах и прочие подобные заведения. Но ограничения на число посетителей установлено в 50%.