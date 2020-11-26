В ФРГ уволенные из армии геи получат компенсацию

https://static.news.ru/photo/c8e25bf8-2fe3-11eb-9c72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Max Kovalenko via www.imago-imag/Global Look Press

В Германии принят закон, согласно которому уволенным из армии геям и лесбиянкам, испытавшим дискриминацию, выплатят компенсацию. Она составит три тысячи евро.

Отмечается, что нововведение касается не только военнослужащих бундесвера (армии ФРГ), но и тех, кто состоял в рядах Национальной народной армии ГДР, расформированной после воссоединения страны, пишет Deutsche Welle.

С сегодняшней точки зрения такого рода дискриминация противоречит основополагающим правам человека, — цитирует издание представителя правительства ФРГ Мартину Фиц.

Она добавила, что раньше считалось, что нетрадиционная ориентация создаёт угрозу поддержанию армейской дисциплины. Сейчас ситуация изменилась.

На реабилитацию и денежную компенсацию могут рассчитывать примерно 1000 бывших военнослужащих, подвергшихся в той или иной форме дискриминации за однополые сексуальные контакты. При этом символическую по меркам ФРГ компенсацию получат не только осуждённые за гомосексуальность военнослужащие, но и те, которым из-за их сексуальной ориентации было отказано в продвижении по службе, присвоении очередного звания, назначении на ответственные или командные посты в армии.

Как писал NEWS.ru, председатель правления свердловской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову ответственностью за скандальный ролик с тельняшкой и голубым беретом. В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно, написал Бабенко. По его словам, своей выходкой артист опозорил красу и гордость армии. Бабенко добавил, что если Киркоров приедет с концертом в Екатеринбург, то его встретят так, что мало не покажется, и артист запомнит визит в уральскую республику на всю жизнь.