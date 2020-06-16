Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову за образ десантника-гея

https://static.news.ru/photo/7ebd1b32-b002-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления свердловской областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову ответственностью за скандальный ролик с тельняшкой и голубым беретом.

В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно. Особенно неприятно, что Киркоров выложил видео в Интернет именно в этот год, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы и 90-летие ВДВ. У него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России, — написал ветеран в Facebook.

По его словам, своей выходкой артист опозорил красу и гордость армии. Бабенко добавил, что если Киркоров приедет с концертом в Екатеринбург, то его встретят так, что мало не покажется, и артист запомнит визит в уральскую республику на всю жизнь.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал скандальный ролик певца Филиппа Киркорова про десантников. По словам кадрового офицера ВДВ, окончившего Рязанское десантное училище, в видео, снятом для юмористического скетч-шоу, нет ничего оскорбительного. Депутат выразил недоумение из-за возникших претензий «к этому славному, безобидному певцу». Шерин отметил, что «синий берет» перестал быть «эксклюзивным головным убором» десантников, его носят все представители Воздушно-космических сил и нет повода оскорбляться. Для этого есть темы, которые действительно касаются десантников, считает депутат.

Ранее Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».

Режиссёр Марюс Вайсберг, снявший ролик с Филиппом Киркоровым в роли десантника, заявил, что не хотел никого оскорбить. Он отметил, что Киркоров — артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно, писал NEWS.ru