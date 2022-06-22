В ФРГ прокомментировали переговоры о турбинах Siemens В Минэкономики Германии заявили, что прогресса в переговорах с Канадой о турбинах Siemens пока нет

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель Министерства экономики Германии, передает РИА Новости. Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода «Северный поток — 1» и которые не могут быть в настоящее время возвращены «Газпрому» из-за санкций Канады против России.

О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях, — заявил представитель ведомства.

«Газпром» ранее не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, что могло привести к сокращению поставок газа по «Северному потоку». На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.

Позднее «Газпром» вывел из эксплуатации еще одну газовую турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что остановка работы газотурбины связана с окончанием срока межремонтных наработок до капитального ремонта. Уточняется, что производительность «Портовой» 16 мая за сутки составит 67 млн кубометров.