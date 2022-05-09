В ФРГ предупредили о риске нехватки продовольствия Das Erste: продовольственные ассоциации предупредили власти ФРГ о риске нехватки продуктов

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Немецкие продовольственные ассоциации призвали власти страны предпринять меры из-за роста цен на сырьё. Они заявили, что по этой причине существует риск нехватки продовольствия, сообщает телеканал Das Erste.

Президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер предупредил, что стоимость сырья растёт из-за украинского кризиса, растут и цены на продукты питания.

В определённый момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить, — подчеркнул президент ассоциации.

Ожидается, что в ближайшие недели в Германии цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия могут увеличиться, соответственно на 20% и 30%. Гендиректор Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэль Шнайдер назвал рост затрат на энергию, сырьё и персонал причиной проблем в пищевой промышленности. По его словам, затраты на производство хлебобулочных изделий уже выросли на 25-30%.

Цены на выпечку значительно вырастут, — добавил он.

Ранее стало известно, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил: после введения эмбарго на российскую нефть восточная часть страны может столкнуться с дефицитом бензина. Это может продлиться некоторый промежуток времени, отметил он. Восток Германии получает бензин с НПЗ, который расположен в городе Шведт и использует энергоресурсы из России.