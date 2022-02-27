В Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины

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Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов России. При этом островное государство оставило ряд исключений, в частности возможность экстренных посадок, следует из NOTAM, содержащего оперативную информацию о полётах.

Всем самолётам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлёт, посадка или пролёт над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов...