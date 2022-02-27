В Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов принять беженцев с Украины. В Европе «неделями» готовились к возможным вариантам развития событий на Украине, отметила она в беседе с Euronews.
Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами [ЕС] у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе [с Украиной], конечно, тоже готовы принять беженцев, — подчеркнула глава ЕК.
Ранее стало известно, что на данный момент более 150 тысяч человек уже покинули Украину, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, половина беженцев отправилась в Польшу, вторая часть — в Венгрию, Молдавию, Румынию и ряд других стран.