В Евросоюзе отклонили апелляцию Германии по доступу к газопроводу Opal

Суд Евросоюза отклонил апелляцию немецких властей по доступу к газопроводу Opal. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal, — указано в сообщении.

Теперь немцы должны будут оплатить Польше расходы, которые страна понесла из-за рассмотрения дела.

«Газпром» в 2016 году получил право бронировать 50% мощностей газопровода Opal, который принимает газ «Северного потока». Также компания могла получить оставшиеся 50% транзитной мощности через аукционы третьих сторон. Решение было отменено в 2019 году судом ЕС по иску Польши. Указывалась, что действия «Газпрома» нарушают права транзитной солидарности. После этого компании вновь стало доступно только 50% мощности. Это решение попытались обжаловать Минэкономики ФРГ.

Представители «Газпрома» заявили, что разочарованы «созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что главный партнёр «Газпрома» в Германии, энергоконцерн Uniper решил уйти из России, распродав все активы. Немецкая компания владеет в РФ пятью газовыми и угольными электростанциями через дочернее предприятие Unipro.