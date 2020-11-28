Евросоюз осудил убийство физика-ядерщика из Ирана

https://static.news.ru/photo/a41d8ce2-316a-11eb-ac01-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Евросоюз с осуждением отреагировал на известие о террористическом акте на территории Ирана, в результате которого погибли несколько человек. Одной из жертв атаки стал физик-ядерщик Мохсмен Фахризаде, руководивший организацией исследований и инноваций при Минобороны страны.

Имя учёного связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что произошедший в Иране теракт является уголовным преступлением, противоречащим принципам защиты жизни человека, за которыми стоит Евросоюз.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель выразил свои соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. В нынешнее время неопределённости более чем когда-либо важно всем сторонам сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах, — цитирует коммюнике ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде виновен Израиль. Об этом 28 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани. Он подчеркнул, что убийство Фахризаде, которого он назвал мучеником, демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.