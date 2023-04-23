В Европе предложили лишить россиян лекарств Австрийский экономист Фельбермайер предложил ввести санкции на поставки лекарств в Россию

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Директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер в интервью Spiegel предложил усилить давление на Россию и включить в санкционные списки медикаменты. По мнению экономиста, действующих ограничительных мер недостаточно, а решение об исключении некоторых видов продукции было ошибочным. Экономист отметил, что обоснованием для такого шага могли служить гуманитарные соображения.

Мы исключили из санкционного режима большие группы товаров. Было глупостью сделать это и в отношении вещей, через которые можно было бы давить на Россию самым жестким образом. Я имею в виду, например, фармацевтику, лекарства, — сказал Фельбермайер.

Он считает, что рестрикции работали бы эффективнее, если бы россияне в своей повседневной жизни лишились лекарств, а не французского шампанского. Экономист отметил, что Россия все равно справилась с большинством ограничений и нашла альтернативные пути для поставок. Он напомнил, что некоторые страны-партнеры, такие как Турция, отказались присоединяться к санкциям.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз в рамках готовящегося 11-го пакета санкций против России может запретить транзит широкого перечня товаров. По данным агентства, в соответствующий список предлагается внести около 30 новых позиций, но полного запрета на транзит через РФ не будет.