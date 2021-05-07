В Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

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Европейские союзники считают, что США должны замедлить вывод войск из Афганистана и дать другим государствам-членам НАТО больше времени для ухода из республики, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Согласно данным издания, американская сторона обещала оказывать материально-техническую поддержку своим партнёрам по коалиции во время вывода их войск. При этом некоторые страны сообщили, что не успеют покинуть Афганистан вовремя, и попросили оставить военных Соединённых Штатов и после 4 июля.

Ряд государств, в частности, Германия, попросили США отложить уход до 18 июля. Американские власти заявили, что вывод войск может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить просьбы союзников.

Как отмечают неназванные официальные лица, ещё одна сложность заключается в том, что Турция, которая долгое время обеспечивала безопасность в аэропорту в Кабуле, сообщила Соединённым Штатам и НАТО, что также может вывести свои войска. Как считают источники, потенциальный вывод турецких сил может спровоцировать пересмотр среди ряда стран планов по сохранению даже сокращённых дипломатических контингентов в Афганистане. Одна из возможных альтернатив для обеспечения безопасности в аэропорту — международные наёмники, однако, как отмечает издание, они вряд ли смогут остаться без войск, гарантирующих их защиту.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен напомнил властям США, зачем страна вообще ввела своих военных в Афганистан в 2001 году. Он считает, что США иногда забывают о первопричине этого шага.