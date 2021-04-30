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Блинкен: США забывают, зачем ввели войска в Афганистан

06:00, 03 мая 2021
Фото: flickr.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен напомнил властям США, зачем страна вообще ввела своих военных в Афганистан в 2001 году. Он считает, что США иногда забывают о первопричине этого шага.

Мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально — для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это, — сказал Блинкен телеканалу CBS.

Поэтому он призвал руководство страны готовиться к любому сценарию после вывода американских войск, потому что их может быть «очень много».

И мы смотрим на это очень ясным взглядом, — добавил дипломат.

Он напомнил журналистам, что Штаты не полностью уходят из страны, там, конечно, будет американское посольство, а также властям Афганистана будут оказывать экономическую и гуманитарную поддержку. То же самое пообещали делать союзники США.

Ранее Джо Байден заявил, что до 11 сентября 2021 года из Афганистана будет полностью выведен военный контингент США. И Вашингтон действительно начал вывод военных. В Южную Азию направлены дополнительные ресурсы для того, чтобы обезопасить процесс.

Эксперты говорят, что вероятность активизации боевых действий в условиях нарушения американцами договора с запрещённой в России террористической организацией «Талибан» чрезвычайно велика, писал NEWS.ru.

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