Талибовирус: чем уход США из Афганистана грозит Центральной Азии

США начали вывод своего контингента из Афганистана. В Южную Азию направлены дополнительные ресурсы для того, чтобы обезопасить процесс. Пентагон и оборонные ведомства союзников рассчитывают покинуть страну к осени. Это гораздо позже того срока, который установлен подписанной в Катаре сделкой между предыдущей администрацией президента США и движением «Талибан» (запрещено в РФ), — 1 мая. Эксперты говорят, что вероятность активизации боевых действий в этих условиях чрезвычайно велика. Но опасность для бывших советских республик, соседствующих с Афганистаном, заключается далеко не в этом.

Власти США и командование НАТО уведомили, что процесс вывода коалиционных войск начат. Администрация президента Джо Байдена отметила, что остаётся привержена выводу всего контингента из Афганистана к 11 сентября текущего года. Решение Белого дома отчасти соответствовало той политике, которую вёл в Южной Азии предшественник Байдена Дональд Трамп, пожелавший во что бы то ни стало отправить американских военнослужащих по домам и договориться с талибами в ускоренном темпе. Единственное отличие — сроки. Катарская сделка между США и талибами, подписанная в эпоху президентства Трампа, устанавливала дедлайн для вывода коалиции 1 мая. Сейчас же процесс затягивается.

Промедление не может не нервировать талибов, которые открыто спекулируют на возможном разрыве всех договорённостей. Коллапс сделки поставит под удар регион и бывшие советские республики. Поэтому возможные последствия ухода иностранной коалиции из Афганистана были одной из основных тем на недавнем заседании Комитета секретарей Совбезов стран — членов ОДКБ в Душанбе, в котором принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Афганская тема в то же время была поднята на переговорах российского министра обороны Сергея Шойгу с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений, — сообщил Шойгу по итогам.

Министр напомнил, что у Москвы и Душанбе есть общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в регионе Центральной Азии.

Сергей Шойгу mil.ru

База США в Центральной Азии

То, что интенсивность боевых действий в Афганистане нарастает, фиксируется уже сейчас. Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко пояснил NEWS.ru, что не в интересах боевиков договариваться о чём-либо с афганским правительством — им необходимо вернуться к власти силовыми методами. Успокаивает то, что запроса на реставрацию режима «исламского эмирата» талибов нет ни в афганском обществе, ни в странах региона, за исключением, может быть, Пакистана, говорит аналитик.

Боевые действия в Афганистане будут продолжаться, потому что у талибов сохраняется иллюзия по поводу своей военной победы. Пока эта иллюзия не будет разрушена афганской армией на поле боя и пока под жёсткий прессинг мирового сообщества не попадет Пакистан — главный оператор и спонсор «Талибана», война в Афганистане будет продолжаться. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

Серенко напоминает, что страны Центральной Азии привыкли жить под американским и натовским «зонтиком» безопасности, теперь же им придётся готовиться к иному. Есть основания полагать, что между крупными международными игроками развернётся конкуренция за право предложить центральноазиатским республикам страховку.

В ней будут участвовать Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция и, конечно, США и страны НАТО, в частности, Великобритания, Германия. Военная база американцев или натовцев вполне может появиться уже в течение ближайшего года в одной из центральноазиатских республик — Узбекистане, Киргизии или даже Казахстане, — допускает аналитик.

Серенко делает оговорку: военный объект может называться деликатно: например, «центр координации международных усилий по борьбе с терроризмом» или «международная группа мониторинга», но это всё равно будет пунктом постоянного военного присутствия западных сил в регионе. Планы Вашингтона по сохранению своего военно-политического присутствия не смогут не войти в противоречие с интересами Москвы и Пекина, однако, по словам собеседника NEWS.ru, в конкуренции участвовать будет непросто: американцы предложат элитам региона не только ресурс безопасности, но и, вероятно, существенные инвестиции.

Региональные клоны «Талибана»

Странам Центральной Азии опасаться нечего до тех пор, пока у Афганистана есть свои силы безопасности, уверен Андрей Серенко. Характерно, что сейчас в афганском офицерском корпусе усиливаются национально-патриотические настроения и корпоративная солидарность.

Формируется феномен «нового афганского патриотизма», — рассказывает эксперт. — Это происходит на основе идеи «отечественной войны» афганского народа против пакистанской агрессии, которая осуществляется руками талибов.

Тем не менее сложно отрицать, что в последние полтора года произошло политическое и имиджевое усиление «Талибана». Это может иметь неприятные последствия для внутриполитической ситуации в республиках Центральной Азии, полагает Серенко. В этих странах усиливаются социальные и экономические проблемы, растёт доля молодёжи, которая не может найти своё место в обществе, сделать карьеру, создать и обеспечить семью. В итоге происходит рост социальной напряжённости и радикализации части молодых мусульман.

Эти группы начинают смотреть на «Талибан» как на успешный проект «победоносного джихада», — поясняет аналитик. — А значит, будут усиливаться попытки подражать талибам, появятся запросы на создание своих «талибанов» — узбекского, таджикского, киргизского и т. д. Это не значит, что такие проекты окажутся успешными, но сама попытка их реализовать принесёт огромные проблемы региону.

Появление молодых радикалов из-за имиджевых успехов афганских талибов как раз и способно дестабилизировать ситуацию в центральноазиатских государствах в ближайшие несколько лет, говорит Серенко. С учётом сомнений в том, что местные власти на сегодня готовы успешно противостоять таким тенденциям, запрос со стороны элит региона на иностранное присутствие может только усилиться, заключает собеседник NEWS.ru.