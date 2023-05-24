В Европарламенте назвали последствия поставок F-16 Украине Депутат ЕП Бек: поставка истребителей F-16 Киеву приведет к дальнейшей эскалации конфликта

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что поставки Украине истребителей F-16 со стороны западных стран лишь приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Парламентарий назвал европейцев наивными из-за веры в то, что Россия якобы может позволить себе проиграть в украинском конфликте.

Могу сказать, что решение о поставках современных истребителей Украине представляет собой дальнейшую серьезную эскалацию конфликта, — сказал Бек.

Он также выразил уверенность в том, что Украину в ближайшие два года никто не примет в НАТО, так как в США «хоть какая-то связь с реальностью сохраняется».

В МИД России назвали намерение Запада поставить F-16 Киеву дальнейшим движением по пути эскалации. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что это сопряжено с колоссальными рисками для них самих. Он добавил, что российская сторона учтет данный шаг в своих планах.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.