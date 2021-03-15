В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/29cdddd6-85c8-11eb-b605-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам и ждёт возможности привиться российским «Спутником V». Об этом заявил глава Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов.

Сейчас в стране используются вакцины производства Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca. Прививку этими вакцинами сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от населения.

Попов, в свою очередь, сообщил, что процент вакцинированных в уездах Харьюмаа (куда входит и Таллин) и Ида-Вирумаа ниже — 5,4% и 2,3% соответственно, поскольку проживающее там русскоязычное население относится с недоверием к имеющимся в Эстонии вакцинам.

Могу предположить, что люди не очень доверяют тем вакцинам, которые мы используем. Они боятся побочных эффектов, поскольку очень легко получить эту информацию из разных источников. И также я знаю, у людей есть надежда, что Эстония станет использовать вакцину «Спутник V», — цитирует РИА Новости Попова.

Как писал NEWS.ru, всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией. По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, доля юных граждан с такой точкой зрения по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54% до 63%.

Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране. Её население и власти полагают, что Россия является агрессором и может угрожать безопасности государства.