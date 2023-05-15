В Эстонии назвали Балтийское море «озером НАТО» Глава МИД Эстонии Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО»

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Newsweek назвал Балтийское море озером НАТО после того, как Финляндия присоединилась к Альянсу. По его словам, Россия оказалась в затруднительном положении в сфере безопасности в Балтийском регионе. Цахкна также с уверенностью заявил о том, что Швеция вступит в НАТО.

Крайне важно, что Балтийское море теперь «озеро НАТО». Каждый, кто разбирается в обороне, понимает, что это многое меняет в стратегическом плане, — сказал Цахкна.

4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный шаг не укрепляет стабильность и безопасность в Европе. По его словам, это создает для РФ дополнительную угрозу. Москва примет меры для ребалансировки системы безопасности, отметил он.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко добавил, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях.