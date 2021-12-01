В ЕС заявили о переговорах с Москвой по ситуации в Карабахе

Евросоюз обсуждает с Россией урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном и делает «всё возможное для мира», заявил директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам РФ, Восточному партнёрству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь. Об этом он сказал, выступая перед депутатами комитета по внешней политике Европарламента. По его словам, главное в данном вопросе — «наличие или отсутствие воли сторон к урегулированию», передаёт Sputnik Армения.

Мы разговариваем с Россией. Надеюсь, она может констатировать, что мы делаем это в интересах мира, а не по каким-любо другим причинам. ЕС делает то, что в его силах, и рассматривает возможность сделать больше, — сказал Девинь.

Он также отметил, что данный вопрос поднимался на его недавней встрече с высокопоставленными представителями в Турции.

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь рассказал, что Китай приветствует усилия, которые прилагает Россия для поддержания мира и стабильности в Карабахе. Он выразил надежду, что Баку и Ереван пойдут навстречу другу другу и урегулируют разногласия.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.