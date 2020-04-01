В ЕС пообещали изучить предложения Помпео по выборам в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/ceebfa66-7429-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе пообещали внимательно изучить предложения госсекретаря США Майка Помпео по выборам в Венесуэле. В частности, он предложил сформировать временное правительство.

В случае удачных выборов США снимут санкции.

Соединённые Штаты объявили о предложениях по дальнейшему поиску выхода из кризиса в Венесуэле. Мы очень внимательно изучим эти предложения и оценим их в ближайшие дни, — говорится в распространённом в Брюсселе коммюнике.

Представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) напомнил, что ЕС всегда был готов поддерживать «шаги, ведущие к подлинному политическому процессу».

Как ранее писал NEWS.ru, инициативу США о создании в Венесуэле переходного правительства в Каракасе назвали попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.