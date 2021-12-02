В Ереване не исключили возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Стокгольме в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не исключена, сообщили ТАСС в армянском внешнеполитическом ведомстве. В последний раз встреча министров состоялась 11 ноября в Париже.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана возможна, — говорится в сообщении.

Двухдневное заседание СМИД ОБСЕ проходит в Стокгольме. В рамках переговоров традиционно обсуждаются вопросы в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. В ходе работы форума ежегодно ожидается согласование документов и заявлений в случае единогласной поддержки 57 государств-участников.

Ранее сообщалось, что Мирзоян и Байрамов провели переговоры при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.