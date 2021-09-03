В Экваториальной Гвинее произошла попытка государственного переворота

Военные с оружием в руках блокировали президентский дворец в столице Экваториальной Гвинеи Конакри. Об этом сообщает Reuters.

СМИ передаёт , что все дороги, ведущие к резиденции главы страны, перекрыты военными. Также поступила информация об активной стрельбе в центре гвинейской столицы. Военные обратились к населению Конакри с требованием всем разойтись по домам и не выходить на улицу. Лидер страны Альфа Конде жив и невредим, свидетельствует источник СМИ.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Туниса заблокировали правительственный квартал столицы и окружили парламент. Президент страны Каис Саид объявил о роспуске парламента и отстранении премьер-министра Хаима Машиши от занимаемой должности. Глава службы безопасности Саида взял на себя руководство Министерством внутренних дел. В свою очередь парламентарии призвали военных не подчиняться приказам президента, который, по их мнению, прямо нарушает законы страны и угрожает демократии.