В Эквадоре суд отправил экс-президента под домашний арест

https://static.news.ru/photo/2c5d8d0c-dd81-11ea-93f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz/Global Look Press

Бывшего президента Эквадора Абдалу Букарама Ортиса отправили под домашний арест по подозрению в организации преступного сообщества. По данным следствия, политик причастен к преступлениям, совершённым в период с ноября 2019-го по август 2020 года.

Экс-президент подозревается, что вместе со своими сообщниками незаконно обогащался на спекулятивных операциях с тестами на коронавирус и медицинскими масками во время действия в республике чрезвычайного положения. Кроме того, бывший глава государства обвиняется в использовании поддельных документов, неуплате налогов и в причастности к незаконному обороту оружия, пишет El Universo.

Слушания проходили в столице Эквадора Кито. Сообщники присутствовали на суде очно, а сам бывший президент дистанционно из Гуаякиля. Кроме того, предписание домашнего ареста Букараму дополняется мерой по использованию электронных браслетов.

Если его вина будет доказана в суде, то Букараму грозит тюремный срок от 7 до 10 лет.

Как писал NEWS.ru, Печерский районный суд Киева сообщил о закрытии административного дела в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Оно было возбуждено из-за того, что глава государства проигнорировал требование о подаче сообщения касательно существенных изменений в имущественном состоянии. Представители суда заявили, что не намерены преследовать украинского лидера, так как протокол не был признан доказательством административного правонарушения. Также в инстанции подчеркнули неприкосновенность Зеленского.

Ранее президент лично признался в нарушении закона Национальному агентству по предупреждению коррупции, заявив, что все граждане Украины равны перед законом. Он выразил готовность понести ответственность.