Суд Киева закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского

Печерский районный суд Киева сообщил о закрытии административного дела в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.
Оно было возбуждено из-за того, что глава государства проигнорировал требование о подаче сообщения касательно существенных изменений в имущественном состоянии.
Представители суда заявили, что не намерены преследовать украинского лидера, так как протокол не был признан доказательством административного правонарушения. Также в инстанции подчеркнули неприкосновенность Зеленского.
Ранее президент лично признался в нарушении закона Национальному агентству по предупреждению коррупции, заявив, что все граждане Украины равны перед законом. Он выразил готовность понести ответственность.
Как информировал NEWS.ru, 23 июля президенты Украины и Швейцарии отправились в рабочую поездку в подконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.
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