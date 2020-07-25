Суд Киева закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского

https://static.news.ru/photo/39afd7d6-cddb-11ea-9d94-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Печерский районный суд Киева сообщил о закрытии административного дела в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

Оно было возбуждено из-за того, что глава государства проигнорировал требование о подаче сообщения касательно существенных изменений в имущественном состоянии.

Представители суда заявили, что не намерены преследовать украинского лидера, так как протокол не был признан доказательством административного правонарушения. Также в инстанции подчеркнули неприкосновенность Зеленского.

Ранее президент лично признался в нарушении закона Национальному агентству по предупреждению коррупции, заявив, что все граждане Украины равны перед законом. Он выразил готовность понести ответственность.

Как информировал NEWS.ru, 23 июля президенты Украины и Швейцарии отправились в рабочую поездку в подконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.