В Египте готовятся разгружать застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

https://static.news.ru/photo/62cf0dec-901a-11eb-a28a-96000091f725_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш заявил, что разгрузка контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, может начаться 30 марта.

Разгрузка контейнеровоза начнётся послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров, — отметил советник в эфире телеканала Sky News Arabia.

По его словам, выгрузка контейнеров будет проводиться на плавучие средства, которые ещё предстоит подогнать.

Контейнеровоз последний раз пытались сдвинуть с места в ночь на 28 марта, ещё одна попытка последует во время следующего прилива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё одна неделя простоя в работе Суэцкого канала выльется в серьёзные проблемы для Европы. Об этом заявил руководитель морских исследований школы Флетчера при Университете Тафтса (США) Рокфорд Вайтц. Американский эксперт отметил, что убытки европейских стран будут относительно небольшими, если ситуация разрешится в течение двух-трёх дней.