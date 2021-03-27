Европе предрекли серьёзные проблемы из-за инцидента в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/1aae6588-8ff4-11eb-b2ab-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) Рокфорд Вайтц заявил, что ещё одна неделя простоя в работе Суэцкого канала выльется в серьёзные финансовые проблемы для Европы.

В беседе с ТАСС американский эксперт отметил , что убытки европейских стран будут относительно небольшими, если ситуация разрешится в течение двух-трёх дней.

Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займёт ещё неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои, — указал Вайтц.

По мнению специалиста, главный удар примут на себя нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые критически зависят от стабильных поставок сырья с Ближнего Востока. Также продолжающаяся блокировка одной из ключевых транспортных артерий мира может привести к дефициту электроники и других товаров, поставляемых в европейские государства из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вайтц считает, что происшествие в Суэцком канале заставит его администрацию пересмотреть регламент прохождения судов.

Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал, — заключил эксперт.

NEWS.ru сообщал, что блокировка Суэцкого канала уже привела к дефициту кофейных зёрен в Финляндии.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.