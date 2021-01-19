В докладе Всемирного экономического форума названы риски 2021 года

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Инфекционные заболевания и экстремальные природные явления, связанные с изменением климата станут главными угрозами для мира в 2021 году. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Не вызывает удивления тот факт, что одно из главных изменений в докладе о рисках в нынешнем году по сравнению с прошлым обусловлено пандемией, — цитирует ТАСС авторов доклада.

В докладе отмечается, что из-за этого угроза инфекционных заболеваний сейчас находится на первом месте, тогда как в 2020 году она была лишь на 10 месте. Также в этом году на второе место вышли климатические угрозы.

Далее следуют риски, связанные с оружием массового уничтожения, утратой биоразнообразия, кризисом природных ресурсов, кризисом средств существования, экстремальными погодными явлениями, долговыми проблемами и сбоями в инфраструктуре информационных технологий.

В среднесрочном плане — от трёх до пяти лет — особое беспокойство вызывают биржевые пузыри, сбои в инфраструктуре информационных технологий, нестабильность цен и долговой кризис. В долгосрочной перспективе главные тревоги связаны с оружием массового уничтожения, коллапсом государств, утратой биоразнообразия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие годы из-за климатических изменений на Земле около 132 миллионов человек в разных странах окажутся на грани нищеты. Такое мнение выразил вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель, выступая на Гайдаровском форуме.