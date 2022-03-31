В ДНР заявили о сбитом украинском Ми-8 из трофейного ПЗРК Stinger

Народная милиция ДНР сообщила, что один из украинских вертолётов Ми-8 был сбит с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Stinger. Американское оружие было захвачено в качестве трофея при освобождении Мариуполя, сообщает ведомство в Telegram-канале.

По уточненным данным, один из сбитых украинских вертолётов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчётом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения города Мариуполь, — говорится в сообщении.

На месте падения вертолёта были найдена два тела бойцов нацбатальона «Азов», ещё двум боевикам удалось выжить, в настоящее время с ними проводятся оперативные мероприятия.

Ранее российские военные сбили в районе Мариуполя украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров нацполка «Азов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, некоторые жители, собиравшиеся в эвакуацию, остаются в городе, а ряд беженцев возвращаются из Ростовской области.