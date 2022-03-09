«Выезды из городов могут быть заминированы»: в ДНР о провокациях ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе. Выезды из городов, возможно, будут заминированы. Украинская сторона намеренно умалчивает о гуманитарных коридорах в сторону России и Донецкой Народной Республики, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Выезды из городов могут быть заминированы. В результате этих действий преступной украинской власти возможны гибель гражданского населения и провокации, — говорится в сообщении.

В ДНР заявили, что вице-премьер Украины Ирина Вeрещук назвала только те направления выхода, которые, по данным штaба территориальной обороны ДНР, находятся под контролем ВСУ, а также батальонов «Азов» и «Правый cектор» (признаны в РФ экстремистскими и террористическими, деятельность запрещена).

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские националисты не позволяют населению покинуть Мариуполь и Волноваху по открытым гуманитарным коридорам. До сих пор никто из мирных жителей оттуда не вышел.